L’INDECENT MANEGE DE MACRON SUR MBAPPE SUR LE STADE DE DOHA

LE SPECACLE INDECENT DU PRESIDENT SUR LE TERRAIN DU MONDIAL !

Rarement un président aura autant animé la Toile par ses attitudes. Je regarde twitter depuis hier, et les calins qu’Emmanuel Macron a offert à Mbappé n’auront jamais entraîné autant de commentaires désagréables envers ce président.



Au milieu de la pelouse, devant 80.000 spectateurs et des centaines de millions de téléspectateurs, Emmanuel Macron s’est offert dans un spectacle d’une incroyable indécence.

Certains tweeters n’imaginent même pas le général de Gaulle, Mitterrand, ou Chirac descendant de la tribune où nous l’avions vu gesticulant comme un pantin dès que les Bleus tapaient avec bonheur dans le ballon, mais là, au beau milieu du terrain, il s’est approché de Mbappé assis en train de ruminer la défaite de son équipe. Il l’a caressé, il l’a serré dans ses bras, mettant sa tête dans le cou du joueur, a frotté ses cheveux de sa main digne des écrouelles royales.

Et on a vu Mbappé ne pas réagir, ne regardant jamais le président, la mine défaite, hochant faiblement la tête aux douces paroles divines, le regard perdu jusqu’au moment où Martinez, le gardien de but d’Argentin vint le lever, le tirer de ce mauvais pas, de cette invraisemblable situation. Ce sera d’ailleurs la seul réaction de Mbappé qui va réagir en tapotant la figure de l’Argentin alors que notre président continue à le harceler de ses papouilles, allant lui tapoter par trois fois le ventre.

Il y a eu des milliers de réactions à cette scène. « C’était un peu consternant de le voir hier s’accrocher comme un crampon à Mbappé », a lancé lundi sur la chaîne LCI le député RN Sébastien Chenu tandis qu ‘un tweeter anonyme écrivait :

« Les tripatouillages indécents et la compassion de récupération médiatique de Macron sont visiblement insupportables à Mbappé qui prend courageusement sur lui pour résister à cette ultime épreuve ! »

Mais ce n’était pas terminé. Après cette lamentable scène qui fut évidemment encensée par divers invités de Renaissance sur les plateaux télé, Macron s’est imposé dans le vestiaire des Bleus pour y faire une déroutante explication à « celles et ceux » de leur défaite et de leurs espoirs. A« celles » dans ce vestiaire masculin ? Et dans l’action notre président a tweeté ” Les Bleus nous on fait rêver”. Un tweet que Papa Nd’aye aurait du corriger avant sa publication!

Pour un Président qui avait dénoncé la politisation du sport, quelques jours avant, il nous donnait là un très bel exemple de ce en même temps qui nous promet des lendemains peu réjouissants.

En voyant cet épisode présidentiel qatari, on pensait évidemment, à cette série de photos prises à Saint-Martin où l’on voit Emmanuel Macron serrer très fort dans ses bras un jeune noir en dévoilant un regard amouraché !



Terrible épisode, terrible final pour une Finale qui restera mémorable.

Floris de Bonneville.