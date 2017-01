Des stars manifestent aux côtés des anti-démocratie contre Donald Trump

Robert de Niro, Cher, Michael Moore ou encore Alec Baldwin : hier, ces derniers sont tous descendus dans les rues de New York, aux côtés de centaines d’opposants à la démocratie, pour s’opposer au programme de Donald Trump. Aujourd’hui, une trentaine d’association ont reçu l’autorisation de manifester, avant, pendant et après l’investiture. Mais le plus gros rassemblement devrait avoir lieu demain : des milliers de personnes sont attendues pour participer à une « Marche des femmes » :