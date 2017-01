Manuel Valls va rencontrer le jeune homme qui l’a giflé pour « comprendre »

Invité ce vendredi de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFM TV, Manuel Valls a annoncé qu’il rencontrerait le jeune homme qui l’a giflé lors d’un déplacement en Bretagne ce mardi : « Il y a une demande de me rencontrer. Je le ferai après cette campagne des primaires », a-t-il assuré. L’ancien Premier ministre s’est également félicité de la peine infligée à son agresseur: « J’ai demandé un euro symbolique et je trouve cela bien qu’il y ait des heures d’intérêt général » :