“Hebdo Politique” : Natalité en baisse et Grand Remplacement en marche ? avec Jean-Paul Gourévitch

L’INSEE serait-il en passe de démontrer le phénomène du Grand Remplacement ? Alors que la France n’est plus la reine de la natalité, avec une moyenne d’1,88 enfant par femme, le seuil de renouvellement des générations fixé à 2,1 s’éloigne. Pour autant, la population globale du pays continue d’augmenter pour arriver à 67,2 millions d’habitants. Une augmentation directement causée par l’immigration. De plus, l’indice de fécondité des femmes issus des pays d’Afrique subsaharienne est plus élevé… Ainsi, 25 % des enfants nés en 2016 sur le territoire français avaient au moins un parent étranger… dont une très large majorité d’extra européens. Jean-Paul Gourévitch, démographe et écrivain décortiquera les différentes données de l’INSEE :

Source : TV Libertés