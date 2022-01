Un maire décroche le portrait d’Emmanuel Macron suite à ses propos sur les non vaccinés

Suite aux propos d’Emmanuel Macron sur les Français non vaccinés, publiés dans une interview accordée au Parisien le 4 janvier, Nils Passedat, maire de Lavaurette (Tarn-et-Garonne), a décroché le portrait du président de la salle du conseil de la mairie et l’a renvoyé à la Préfecture. Dans un courrier signé par ses deux adjoints et adressé à la préfète du Tarn-et-Garonne, le maire a expliqué que lui et nombre de ses administrés s’interrogent sur ce « nouveau tournant assumé d’une politique qui ne se veut plus sanitaire mais discriminatoire » :