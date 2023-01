🚨 Immigration et insécurité en Espagne 🇪🇸: quelques chiffres édifiants. Les étrangers représentent plus de 40% des mises en cause pour viols et vols violents, et 30% concernant les homicides ! Synthèse à diffuser ⬇️ 1/11 pic.twitter.com/HSgo3f5uai — Marc Vanguard 🇫🇷 (@marc_vanguard) January 15, 2023

Les statistiques de criminalité concernant les agressons sexue||es vont au-delà ce ce qu'on pourrait imaginer. Dans plus de 2 arrestations pour vio| sur 5, le mis en cause est étranger. Pour les abus sur mineurs, c'est 1 sur 4. 2/11

D'une nationalité à l'autre, les taux de mises en cause sont très contrastés. Ainsi, les immigrations marocaines et sénégalaises sont respectivement 6x et 4x plus criminogènes que la population espagnole, elle-même légèrement plus criminogène que l'immigration chinoise. 3/11

Les écarts de criminalité entre pays d'origine ne sont pas corrélés à un quelconque passé colonial. Ainsi, l'immigration de nombreux pays non-colonisés par l'Espagne (ex : Cameroun) présente un taux de criminalité supérieur à l'immigration d'ex-colonies (ex : Philippines). 4/11

De plus, les écarts sont importants entre les chiffres des ex-colonies : le taux de mises en cause est 6x plus élevé pour les Marocains que pour les Philippins. Notons au passage que les 2 pays ont des indicateurs économiques très similaires. 5/11

La sur-criminalité de l'immigration africaine est un fait statistique indéniable.

Cependant, cela ne signifie pas que tous les immigrés sont des délinquants/criminels, très loin de là ! Le taux de mises en cause des immigrés marocains pour 2021 n'est par ex. "que" de 4%. 6/11

De nombreux facteurs peuvent expliquer ces écarts de criminalité observés dans les statistiques. Facteurs démographiques, sociaux, culturels, etc. Je ferai un thread prochainement pour passer en revue les principales hypothèses qu'on peut émettre👍. 7/11

Ces infographies se basent sur des données issues de deux sources officielles : 🚔Criminalité : Ministère de l'Intérieur espagnol, tous les chiffres sont accessibles aisément ici ⬇️https://t.co/yDdZsvqt9y 8/11

👥Population : https://t.co/QSXiRN3lQo (équivalent de l'INSEE), les chiffres sont accessibles directement sur ce lien ⬇️https://t.co/d8zJPNvpJg 9/11

Si vous souhaitez consulter quelques chiffres additionnels, je vous partage ces deux tableaux annexes plus détaillés. 10/11