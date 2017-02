Casseroles, porte dérobée et visite fermée à la presse : la visite chahutée de Fillon à Tourcoing

François Fillon était en déplacement, ce vendredi, à Tourcoing, dans le Nord. Dans la matinée, il a participé à deux tables rondes sur les thèmes de l’éducation et de la lutte contre le trafic de drogue. Le candidat de la droite et du centre est parvenu à éviter des manifestants, venus l’accueillir devant la mairie de la ville avec des casseroles, en passant par une porte dérobée de la mairie. Une fois à l’intérieur du bâtiment, François Fillon a déploré cette accueil : « On n’est plus tout à fait dans la démocratie ». Dans l’après-midi, le candidat à la présidentielle s’est rendu dans un centre social de la ville pour une visite une nouvelle fois fermée à la presse :