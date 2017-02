Présidentielle 2017 : tous les candidats seraient catholiques

titre L’Obs :

Vous levez les yeux au ciel ? Jugez plutôt. Nous avons là, François Fillon, « gaulliste et catholique » adepte des retraites chez les bénédictins de l’abbaye de Solesmes, Marine Le Pen, « pratiquante de parvis » qui assiste à la messe « à Noël, à Pâques et pour les mariages, les baptêmes, les enterrements », Emmanuel Macron qui mène une campagne mystique et vient de confier à « l’Obs » s’être converti au catholicisme à l’âge de 12 ans, Benoît Hamon, breton baptisé et formé par les bons pères maristes… Et même Jean-Luc Mélenchon, l’ancien franc-maçon qui confie à « Famille chrétienne » :

« Je suis de culture catholique, je connais la maison ».

Ne manque plus que le très dévot François Bayrou !