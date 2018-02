Comment le gouvernement compte-t-il réformer la SNCF ?

Le gouvernement lance ce lundi le chantier sensible de l’avenir de la SNCF. Quatre jours après la remise du rapport Spinetta, l’exécutif a ainsi reçu la direction de l’entreprise et les syndicats. Ce rapport est vécu par les cheminots comme une “attaque” contre le service public ferroviaire. Parmi les axes de réflexion débattus aujourd’hui : la fin du statut des cheminots à l’embauche. Ils sont actuellement 130.000 à bénéficier d’un régime spécial en sécurité sociale et de retraite. L’autre point majeur qui est discuté est la suppression de certaines lignes peu fréquentées qui sont donc déficitaires. Le rapport préconise également la transformation de la SNCF en société anonyme. Ce serait donc la fin du service public ferroviaire tel qu’il existe actuellement. La méthode et le calendrier de cette réforme seront annoncés lundi prochain à Matignon. De son côté, la CGT a déjà appelé à une manifestation nationale le 22 mars :