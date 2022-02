Convoi de la liberté : affrontements entre la police et des manifestants à Ottawa (VIDÉO)

Ce 19 février à Ottawa, les forces de l’ordre et certains manifestants se sont affrontés sur la colline du Parlement alors que la police avait lancé une opération de répression des manifestations pour tenter de mettre fin à trois semaines de protestation. La police a repoussé les manifestants en utilisant du gaz poivré et a arrêté plus d’une centaine de manifestants :

Source : RT France