Alexis Corbière s’explique sur son statut d’auto-entrepreneur

Alexis Corbière est revenu, ce mardi chez Ruth Elkrief sur BFMTV, sur sa réaction au sujet d’un billet humoristique de Charline Vanhoenacker sur France Inter. La chroniqueuse a abordé son statut d’auto-entrepreneur et sa rémunération pendant la campagne électorale. “Pourquoi j’ai été auto-entrepreneur parce que notre campagne a été d’une grande précarité”, s’est justifié le député de la France insoumise de la Seine-Saint-Denis. “Vous voulez que je vous fasse un scoop, là où on n’a pas respecté nos convictions, on a travaillé la nuit et le dimanche. Pourtant je suis contre le travail de nuit et le dimanche”, a-t-il ajouté :