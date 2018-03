[La petite histoire] Louis XIV et le mythe de la monarchie absolue

On entend souvent dire, pour ne pas dire tout le temps, que Louis XIV a instauré une « monarchie absolue », un État surpuissant qui règne sans partage sur la France. Rien de plus caricatural et de plus faux. Lors de ses deux prises de pouvoir, en 1661 et en 1691, le Roi-Soleil ne fait pas autre chose que de ramener à lui les clientèles de ses puissants ministres. La France est alors une mosaïque de populations, d’usages locaux et de patois différents. Aucune armée de fonctionnaires ni de volonté d’uniformisation à l’horizon…. un système qui d’ailleurs sera plus celui des révolutionnaires, pourfendeurs de « l’absolutisme », que de la monarchie. Alors, qu’entend-on par « monarchie absolue » ? Explications :

