L’étonnante croissance des églises évangéliques en France

Même s’ils restent minoritaires en France, les chrétiens évangéliques consolident leur croissance. Ils étaient 50 000 pratiquants en 1950, ils sont aujourd’hui près de 650 000, selon les statistiques du Conseil national des évangéliques de France. En plus d’un demi-siècle, leur nombre a donc été multiplié par dix. Dans les églises évangéliques, on met l’accent sur la conversion personnelle et la relation directe avec Dieu. Qui sont ces fidèles et comment expliquer ce dynamisme qui tranche avec la timidité de certains catholiques et avec la crise de l’islam ?