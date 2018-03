Terres de Mission #70 : Des religieux pour la conversion des musulmans

Église universelle : Prier un printemps avec les saints

Après avoir médité sur l’ensemble de l’année liturgique grâce à six fascicules déjà publiés monsieur l’abbé Patrick Troadec, supérieur du séminaire saint curé d’Ars à Flavigny, nous présente son nouvel ouvrage consacré à présenter les saints célébrés au printemps. Deux pages sont consacrées chaque jour à un saint différent. Après une phrase de l’Écriture Sainte la vie du saint est résumée ainsi que son patronage particulier s’il y a lieu. Une prière, des pensées puis la proposition de résolutions rendent plus concrète la méditation de la vie de ces saints.

Église en France : Des religieux pour la conversion des musulmans

Supérieur des Missionnaires de la Miséricorde divine, l’abbé Fabrice Loiseau, explique pourquoi l’apostolat des musulmans reste, pour l’Église, une mission d’actualité à laquelle sa société religieuse est particulièrement consacrée. Malgré les difficultés, et pour la première fois dans l’histoire, un mouvement de conversions massives de l’Islam au christianisme se dessine. De nombreuses interventions divines (visions, apparitions, etc.) semblent marquer cette démarche. Reste entière, et pendante, la question du statut et de l’élaboration du Coran tout travail d’éxégèse coranique semblant, pour l’heure, impossible.

Église en France : L’aventure de la divine box

Créée il y a un an la divine box propose de fournir à ses abonnés divers produits alimentaires élaborés dans des monastères en France. Chaque mois la box est conçue autour d’un thème et adressée à ses clients. Un très agréable fascicule contenant une présentation des produits concernés ainsi que celle des abbayes productrices, sans oublier des recettes de cuisine, accompagne l’envoi. Côme Besse présente cette belle aventure familiale lancée par de tous jeunes étudiants, pleins d’idées et d’énergie.