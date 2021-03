Fusion, thorium, hydrogène… Quelle énergie pour le futur ? (DÉBAT)

Dans ce troisième numéro des Dessous de la Science, Floriane Jeannin et Nicolas Faure vous proposent un grand débat entre deux experts sur l’énergie du futur.

Fusion, thorium, hydrogène… Quelle sera l’énergie du futur qui permettra à l’humanité de remplacer les énergies fossiles ?

Ce débat entre Philippe Murer et Jean-Luc Salanave fait suite au premier numéro des “Dessous de la Science” qui revenait en longueur sur les avantages et les inconvénients du nucléaire, du solaire et de l’éolien. N’hésitez pas à visionner ce premier numéro en préalable au visionnage de ce débat :

Source : TV Libertés