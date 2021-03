Mao, le père indigne de la Chine moderne

Les Chinois savent que Mao a contribué à sortir le pays du Moyen Âge mais n’ignorent plus ce que le dogmatisme et l’absurdité dévastatrice de ses options politiques leur ont coûté. Les millions de morts du Grand Bond en avant ou de la Révolution culturelle sont en effet directement imputables à l’aveuglement méthodique du dictateur.

Relecture nuancée

Avec le temps, les travaux des chercheurs révèlent une réalité souvent plus nuancée que les idées communément admises. De l’imposture militaire d’Hitler aux lourdes contreparties du plan Marshall, des motifs oubliés de la capitulation japonaise, au lendemain des bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki, au mythe erroné d’un Mao Zedong artisan de la modernisation de la Chine, cette passionnante collection documentaire se penche sur de grands personnages et des événements charnières de l’histoire du XXe siècle pour en proposer une lecture revue et corrigée, portée par un récit limpide tissé de saisissantes archives.

Source : Arte