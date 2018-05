Direction le Japon où les combats de robots sont une tradition, et même un spectacle très couru. Là-bas où la robotique pallie de plus en plus la carence démographique, pas besoin d’attendre Transformer 6 ou Pacific Rim Uprising pour assister à des méca-duels. Prenez le tournoi de robots sumotoris. Les Tokyoïtes en sont dingues. 500 participants et 200 robots de 16 nationalités différentes sont venus ravir cette coupe extrêmement convoitée :