Philippe de Villiers, l’homme qui murmurait à l’oreille d’Emmanuel et de Brigitte Macron

L’opération « Puy du Fou » d’août 2016 n’a pas été laissée sans suite. Selon des confidences élyséennes publiées par Le Journal du Dimanche, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte continueraient à entretenir des relations cordiales, voire chaleureuses, avec Philippe de Villiers. La première dame « adore Villiers. Elle a un faible culturel pour les gens de cette droite qui sent la terre, les clochers, les semailles et les moissons », a confié un ami du couple au JDD.

Ces rapports amicaux sont facilités par l’« ethos de droite » que le chef de l’État a revendiqué auprès d’un conseiller selon l’hebdomadaire. Le porte-parole de l’Élysée, Bruno Roger-Petit, dont la mission est d’entretenir la stature gaullo-mitterrandienne d’Emmanuel Macron, s’est également rapproché de l’ancien espoir de la droite conservatrice et souverainiste. « Je suis comme vous, je suis un grand adepte du rétablissement du corps du roi dans ce pays », lui aurait confié l’ex-journaliste.

Alors qu’il était encore ministre de l’Économie de François Hollande, Emmanuel Macron était venu durant l’été 2016, « saluer l’entrepreneur culturel » qu’est Philippe de Villiers en tant que fondateur du Puy du Fou.

Ce fut d’ailleurs à cette occasion que le futur candidat à l’élection présidentielle déclarait qu’il n’était « pas socialiste ».

L’ex-président du Conseil général de la Vendée aurait contribué à convaincre le président d’annuler la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. « J’ai plus d’influence aujourd’hui sur la vie politique française que lorsque j’étais en pleine activité », se félicite aujourd’hui Philippe de Villiers auprès du JDD.

Selon un proche d’Emmanuel Macron, les deux hommes seraient unis par leur fibre patriote. « Aux yeux de Macron, Villiers est un premier de cordée, tout simplement », estime un proche du chef de l’État.