Champs-Élysées : pourquoi l’assaillant, fiché S, avait-il un permis de port d’armes ?

Un homme a délibérément percuté une fourgonnette de gendarmerie avec une voiture, sur les Champs-Élysées à Paris, ce lundi vers 15h40. Le parquet antiterroriste a été saisi de l’enquête. L’assaillant, fiché S, qui est décédé lors de l’attaque, était âgé de 31 ans et possédait un permis de port d’armes. Il avait déclaré trois armes aux autorités. Pour Dominique Rizet, spécialiste police-justice, « si la préfecture de l’Essonne a donné l’autorisation à cet homme d’avoir des armes (…), la DGSI a dû rater quelque chose et là, c’est gravissime ». « Il y a un fichier qui s’appelle Agrippa. On sait qui possède une arme. Cela n’a pas été fait, c’est gravissime », a-t-il ajouté :