Les coûts exorbitants de la guerre en Ukraine (François Asselineau)

Sommaire :

00:00 La question de la guerre en Ukraine

01:10 Le coût financier, logistique, écologique… Et les répercussions sur le gaz, les céréales, les huiles et les farines

05:38 L’armement de l’Ukraine

09:28 Pendant que de grandes entreprises françaises ferment en Russie, les États-Unis et l’Ukraine continuent le commerce

09:56 Les pays membres de l’Union Européenne ne défendent plus leurs intérêts, sauf la Hongrie

14:50 Après la Hongrie, la Pologne en veut autant

15:14 Les demandes de financements de Zelensky pour l’Ukraine

16:15 Tout cela parce que les États-Unis veulent installer des bases de l’OTAN en Ukraine

18:18 Quelle position prendre pour aller vers la paix ?

20:09 Pour sa sauvegarde financière, la France devrait s’opposer à l’entrée de l’Ukraine dans l’Union Européenne

21:22 Pourquoi Vladimir Poutine n’est pas comparable à Hitler

25:28 La sécurité est la seule question pour Poutine

26:40 Le découplage géostratégique opéré par les États-Unis

29:04 Un nouveau “rideau de fer” dont le coût suprême sera notre déclin

30:06 Il faut que les français se réveillent !