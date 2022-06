Une nouvelle fois, la soirée électorale du second tour des législatives a été marquée par plusieurs moments de tensions entre hommes et femmes politiques sur les plateaux de télévision. Invectives et “punchlines” se sont succédés, d’abord entre Jordan Bardella (RN) et Rachida Dati (LR) sur TF1, puis entre Clémentine Autain (Nupes) et Laure Lavalette (RN) sur France 2 et enfin entre Alexis Corbière (Nupes) et Eric Dupond-Moretti (Ensemble) :