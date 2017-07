« C’était l’une des plus belles parades que j’aie jamais vues. En fait, nous devrions en avoir une similaire sur Pennsylvania Avenue (Washington, DC) », raconte le chef d’État américain dans une longue interview publiée par le New York Times. Et le plus appréciable selon Trump, c’est que le défilé n’a duré « que deux heures », évitant aux participants de «devenir dingues» à cause de « l’envie de s’enfuir ».