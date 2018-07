Tata Nano : pourquoi plus personne n’achète la voiture la moins chère du monde

Vous souvenez-vous de la Tata Nano, la voiture la moins chère du monde ? Au début de juillet 2018, la grand groupe indien Tata a annoncé que le modèle ne serait plus vendu qu’à la demande, première étape vers la disparition totale du véhicule low cost. Il y a dix ans, la Tata Nano faisait pourtant grand bruit, promettant de révolutionner le marché de l’automobile par son prix défiant toute concurrence : 1 500 euros. On la surnomme alors « la voiture du peuple ». La Tata Nano remporte d’abord un franc succès, permettant à de nombreuses familles qui n’en avaient pas les moyens d’acheter une voiture. Mais dix ans plus tard, la Tata est sur le point de disparaître. En 2018, trois Nano seulement ont été vendues, contre 9 000 en 2011. Alors que s’est-il passé ? Explications en vidéo :