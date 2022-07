Thread : Existe-t-il aujourd’hui un lien entre délinquance et immigration ? ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/kpNDZVc16o

1. Selon le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), il y avait en 2019 66% des vols violents et 63% des violences sexuelles qui furent commises par des étrangers dans les transports en Ile-de-France ( ça ne compte pas les Français d’origine étrangère) pic.twitter.com/sa8aOLsNWR

3. On sait qu’en 2021, il y avait 73.834 détenus en France et parmi eux 16.471 étrangers. Ce qui signifie qu’il y a en France 22,31% d’étrangers en prison alors qu’ils ne représentent que 8% de la population française. pic.twitter.com/alF4hvzPtQ

4. Parmi les populations étrangères – je le répète ce ne sont pas des statistiques ethniques, ces personnes ne sont pas françaises – il y a les Algériens, les Marocains et les Roumains aux premières places. pic.twitter.com/74qyRPdcBu

6. Les statistiques en Allemagne en fonction des crimes commis, on remarque une certaine régularité des nationalités mises en cause. pic.twitter.com/cHEIOGLf78

8. En Angleterre ce sont les Afro-descendants qui sont surreprésentés dans les crimes et délits, ils affichent un taux d’arrestation largement supérieur au reste de la population. pic.twitter.com/RVJqeodCX0

10. Alors que les étrangers ne représentent ( que ) 25% de la population suisse, ils représentent par contre 71,5% des détenus en Suisse. Les nationalités les plus présentes en prison sont celles d’Afrique du Nord et de l’Ouest ainsi que de l’ancienne république de Yougoslavie. pic.twitter.com/8grjlp8iim

11. L’Afrique de L’Ouest et du Nord affichent le plus haut taux d’incarcération pour mille habitants. pic.twitter.com/DKxquX0zbZ

Voilà j’ai fini le Thread, j’ai voulu me baser uniquement sur les faits statistiques et non sur des actes réfutables à souhait. Je pense que la tonne de statistiques permettra un débat construit plutôt que des injures inutiles…

— Junior (@junior_ymn) July 19, 2022