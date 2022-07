L’inflation va-t-elle s’arrêter ? (spoiler : NON) Entretien avec Olivier Delamarche (VIDÉO)

Le sujet numéro un du moment : l’inflation. On en parle sur toutes les chaînes de télévision et nous la vivons quotidiennement. Vous l’avez sans doute remarqué en mettant le plein de carburant ou en payant vos courses en caisse : les prix explosent. Selon les différentes chaînes d’information, l’inflation serait causée par la guerre en Ukraine, mais est-ce vraiment le cas ? Quelles sont les véritables causes de l’inflation et comment pouvons-nous la freiner ? VA+ a interrogé Olivier Delamarche, analyste et économiste, pour en savoir plus :