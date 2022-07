Rencontre avec Kaotik 747, d’enfant de la DDASS à rappeur patriote (VIDÉO)

Rencontre avec Karim Bouchagour, rappeur plus connu sous son nom de scène Kaotik 747, pour parler de son livre « Rappeur et républicain, Oui, le rap peut être bienveillant et fédérateur ! ». Menacé de mort et insulté par des individus de gauche pour avoir l’outrecuidance de défendre les forces de l’ordre ou encore les pompiers régulièrement agressés, le rappeur est revenu sur son parcours de vie, depuis son enfance passée par la DDASS jusqu’à son émancipation par un rap positif et engagé, animé par l’amour de la France :

