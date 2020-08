Pauline Hanson, sénatrice australienne, a présenté des motions telles que "It's OK to be white" ou #AllLivesMatters. Aucune chance qu'elles soient adoptées, mais au moins elle se bat en séance. Une leçon pour des députés #RN trop souvent aux abonnés absents. pic.twitter.com/wScm1Xu1GA

— 🇫🇷 Alt-Droite (matricule 6921) 🇬🇷 🇮🇹 (@CtrlAltDroite) August 19, 2020