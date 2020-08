Radicalisation islamiste : le livre choc

C’est un nouveau cri d’alerte qui prend cette fois-ci la forme d’un livre. Dans son ouvrage, le député Eric Diard, député LR, dénonce et illustre le manque de préparation des services de l’Etat face au risque terroriste. Selon lui, un milieu est davantage touché, celui du sport, considéré comme le premier lieu potentiel de radicalisation djihadiste. Pour les auteurs de l’enquête, Eric Diard et Henri Vernet, les services publics sont devenus le terrain de jeu de l’intégrisme islamisme. Ils évoquent la radicalisation dans les salles de sport, mais aussi dans les commissariats, les écoles et les hôpitaux :