Avortement : dans « Le Figaro Madame », la politologue de gauche Nicole Bacharan raconte des bobards

Un petit extrait de son propos :

« D’ailleurs, quand on regarde les chiffres, les Américaines avortent autant dans les États conservateurs que non-conservateurs, voire davantage puisqu’elles ont moins recours à la contraception. »

C’est faux. Les habitants des États conservateurs avortent (beaucoup) moins (jusqu’à 8 fois moins) que les habitants des États de gauche :

Si on transposait la situation de ces États en France, il y aurait 30 à 50 000 avortements annuels chez nous, contre 220 000 actuellement. À l’inverse, si on transposait la situation des zones américaines les plus progressistes, ce chiffre atteindrait les 400 000. Les idéologues comme la politologue de gauche Nicole Bacharan veulent nous faire croire que l’avortement est inéluctable, qu’il ne peut être évité donc que « le droit à l’avortement » doit être consacré. Dans une société saine, chrétienne et conservatrice moderne, l’assassinat de l’enfant dans le sein de sa mère est en fait parfaitement évitable.