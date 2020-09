Le journaliste Nicolas Mollé (Les Inrocks, StreetPress, etc.) s’essaye à la politologie en Bretagne… Et finit par traiter tout le monde de fachos avant de présenter ses excuses

Vu les penchants identitaires très prononcés chez les Bretons et leur goût du folklore jusqu'à l'excès, cela n'a vraiment rien de surprenant https://t.co/MCer7q3xR0

Et voilà ce qui se passe quand on se lance dans des débats avec des Bretons, on voit tôt ou tard débarquer ce type de spécimen pic.twitter.com/DjTXOo1ZhH

— Nicolas Mollé (@N_Molle) September 19, 2020