Présidentielle américaine : La mort de Ruth Bader Ginsburg est une excellente nouvelle pour le candidat Donald Trump

explique Jean-Eric Branaa, maître de conférences et politologue spécialiste des Etats-Unis, dans 20 Minutes :

Donald Trump divise beaucoup les républicains, et de plus en plus. Avec le profil modéré d’un Joe Biden, on pouvait penser que certains électeurs républicains voteraient pour Biden plus que pour Trump. Mais la mort de Ruth Bader Ginsburg va sans doute rebattre les cartes. Qu’importe finalement que Donald Trump déplaise, les électeurs républicains vont probablement se rallier à lui pour être certain d’avoir un juge conservateur de plus à la Cour suprême. Même si un nouveau mandat de Donald Trump les horripile, que sont quatre ans à subir face à trente ans de décisions correspondant à leurs valeurs à la Cour suprême ?