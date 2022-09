Harry Styles 🇬🇧 (chanteur + acteur) au festival TIFF de Toronto 🇹🇩 sur le tapis rouge:

đŸ‘‰Â« On m’a offert des ponts d’or quand j’étais mannequin, notamment Jean-Paul Gauthier đŸ‡«đŸ‡· pour porter des talons et des robes et j’ai toujours refusĂ© »

September 19, 2022