Rennes : un prêtre immigrationniste agressé dans la rue

Agressé dans la rue #rennes merci aux jeunes filles qui m’ont exfiltré pour m’échapper vers ma voiture . Bon on dit que c’est un sentiment d’insécurité ok mais bon il n’est que 21 h et avec ma jambe coupé je pouvais pas les prendre à mon coup 🤢 , ok j’avais qu’à resté chez moi.

— Nicolas Guillou (@abbenico) September 19, 2022