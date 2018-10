Le phénomène “hikikomori” : vivre coupé du monde

Le phénomène «hikikomori», qui désigne un mode de vie en retrait de la société, a le vent en poupe au Japon. Des centaines de milliers de jeunes Japonais s’enferment pour passer des mois, voire des années en isolement. Cela rappelle une épidémie qui touche principalement les familles où le père travaille jour et nuit, tandis que la mère se concentre entièrement à l’enfant. Ajoutez-y des intimidations à l’école, la pression sociale et l’incapacité de répondre aux attentes des autres… Ito est l’un de ces ermites modernes. Il s’est retiré volontairement de la vie sociale et ne quitte presque jamais sa chambre. Durant son enfance, ses parents lui criaient dessus et le battaient régulièrement. Il affirme aussi qu’ils n’attendaient de lui qu’une seule chose : qu’il réussisse… RT se rend au Japon pour écouter les histoires des « hikikomori », et cherche à comprendre ce qui pousse les jeunes à s’isoler du monde et pourquoi certains d’entre eux décident de renouer avec une vie normale. :