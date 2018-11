Dans le nord, sur la route de l’Art déco

En 1918, les villes du nord de la France sont en ruines. les Français veulent oublier la guerre, revivre les années folles et tout reconstruire, rapidement. Ils s’appuient alors sur l’essor du style Art déco, un mouvement décoratif qui joue avec les formes géométriques, la symétrie et les arrondis. Automobiles de luxe, architecture des bâtiments publics, coupole d’une école ou piscine municipale… Partons à la recherche des nombreux indices laissés ici et là :