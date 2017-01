Manifestations anti-Trump : plus de 200 extrémistes de gauche interpellées à Washington, D.C.

Cette nuit, à quelques mètres de la Maison-Blanche, à Washington, quelques centaines de manifestants anti-Trump et anti-démocratie ont veillé tard pour montrer leur hostilité envers le nouveau président des Etats-Unis et la souveraineté populaire. La situation a dégénéré et certains policiers ont reçu des jets de pierres. Plus tôt dans la journée, des voitures ont été calcinées et des vitrines de magasins brisées. Au total, plus de 200 personnes ont été interpellées :