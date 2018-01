Avortement : le Mouvement rural (basé à Pantin…) de la Jeunesse Chrétienne rétropédale

et réclame désormais un dialogue sur l’avortement (qu’il persiste à appeler “IVG”) au sein de l’Église. Cela équivaut à réclamer la réouverture du débat sur l’esclavage au sein de l’Église… L’avortement est un assassinat et le seul dialogue à réclamer, ce que fait la Marche pour la Vie, est un dialogue dans une société ou débattre de l’avortement n’est plus possible. Cela, le MRJC le sait parfaitement. Voilà pourquoi le communiqué de cette association qui n’a plus rien de chrétien, noyautée par l’extrême gauche, sonne si faux. Il n’y a qu’Isabelle de Gaulmyn pour trouver que tout va bien :

[PRECISIONS] Suite aux réactions suscitées par notre communiqué de vendredi soir, nous avons apporté des précisions présentes dans le communiqué suivant dans une volonté de dialogue pic.twitter.com/OUa3y1E2UG — MRJC (@MRJC_com) 20 janvier 2018

Quant à la CEF, difficile de faire plus tiède que son porte-parole :