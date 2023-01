Émeute dans le tribunal après le verdict suite au francocide d’Axelle Dorier (VIDÉOS)

Verdict du #francocide d’ #AxelleDorier : le chauffeur (Youcef Tebbal) condamné à seulement 12 ans de prison et le passager (Mohamed Yelloule) à 2 ans ferme.

La vie d’une petite française ne vaut rien ? Et en plus ils osent encore déclencher une émeute dans le tribunal ? pic.twitter.com/oF6M5Abt5y

— Damien Rieu (@DamienRieu) January 20, 2023