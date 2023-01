Pendant que la France envoie 360 millions d’euros au Pakistan et prépare la guerre contre la Russie, les urgences de Fréjus fermées en raison de l’épuisement des soignants (donc d’un manque de moyens)

La fréquentation abusive des urgences par des immigrés qui ne veulent pas payer pour leur santé et la pénurie de médecins organisée par les autorités n’y sont probablement pour rien non plus :