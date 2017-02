Sondage Elabe-BFMTV : Fillon repasse devant Macron, Hamon et Mélenchon à égalité

Le dernier sondage Elabe pour BFMTV, publié ce mardi, comporte quelques évolutions dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle. François Fillon (21%, + 3 points), pourtant empêtré dans des affaires d’emplois présumés fictifs, reprend sa deuxième place à Emmanuel Macron (18,5%, – 5 points). Derrière Benoît Hamon (- 2,5 points) et Jean-Luc Mélenchon (=) se retrouvent à égalité avec 13% d’intentions de vote. Marine Le Pen (+ 2 points), en tête au premier tour avec 28%, serait néanmoins toujours battue au second tour avec 44% (=) face à François Fillon et 41% (+ 4 points) face à Emmanuel Macron :