La France va mieux, vous l’avez ressenti, non ?

Eh bien, oui, si nous écoutons la Voix de Son Maître, çà va mieux. Çà va déjà mieux au bout de neuf mois de présidence. Et çà ira forcément encore beaucoup mieux dans les quatre prochaines années. Vous verrez, c ‘est mathématique.

La preuve, tout a augmenté, ça prouve bien que les Français ont les moyens, non ? La CSG, mais c’est une ridicule augmentation de 1,7% Une bagatelle qui pour une retraite de 3900 euros par mois, vous coûte 750 euros par an ! De quoi se payer une belle télévision. L’essence, le diesel ou le fuel ?

Bah, yaka moins se chauffer, yaka moins conduire. Pour notre bien, les contraventions deviennent des FPS (il va vous falloir vous habituer à cet acronyme). Les cigarettes prennent 1,10 euros : yaka moins fumer. Si vous êtes hospitalisé, il vous en coûtera 2 euros de plus. Une bagatelle surtout si ces 2 euros servent à améliorer l’ordinaire de la gastronomie hospitalière. Le timbre prend 4,7%, yaka écrire moins, c ‘est d’ailleurs ce que vous faîtes en utilisant le courriel, non . L’ISF devient l’IFI pour taxer un peu plus vos résidences que vous ne devriez, d’ailleurs, pas posséder. Quant au gaz ou à l’électricité, estimez vous heureux d’y avoir accès, alors une petite augmentation ne vous fera pas de mal, et le chèque énergie devrait vous aider si vous êtes SDF…Et puis, l’État offre onze vaccins à vos enfants. De quoi vous plaignez vous ? Surtout si vous êtes un travailleur indépendant, car le RSI va disparaître. C’est promis et juré. Avant 2020. Il en sera de même de la taxe d’habitation qui aura disparu en 2020, et nallez surtout pas imaginer que d’autres taxes viendront la remplacer.

Alors, aucune inquiétude à avoir, Macron vous a offert une flat-tax ( en français dans le texte de la Loi) de 30% sur vos économies épargnées tout au long de votre vie. Et rassurez-vous, vos enfants ne toucheront pas la totalité de ce que vous laisserez sur terre lorsque vous la quitterez. La République veille à vous conserver de jolis droits de succession.

Je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Le Gouvernement vient de nous annoncer que le chômage avait atteint son niveau le plus bas depuis 2009. Formidable, Hollande et Macron ont fait des miracles. Oui, mais, euh… des miracles de désinformation. Voilà, en effet, un bel exemple de fake news relayé par la complaisance des médias qui n’ont pas voulu vérifier à la source…Il suffit d’aller sur le site de l’INSEE pour s’apercevoir que depuis 1996, en dehors des années 2000 à 2010 le chômage est monté en flèche pour atteindre, toutes catégories confondus 6.278.000 chômeurs… Alors la baisse…

Emmanuel Macron ou l’art de manipuler l’opinion et les chiffres. En 2009, nous étions 64,305 millions d’habitants pour 4,371 millions de chômeurs, soit un taux de 6,79%. En 2018, nous sommes 67,187 millions pour 6,278 millions de chômeurs soit 9,34%. Vous voyez une baisse, vous les non journalistes ?

Donc, en résumé, de quoi se plaindre ? Tout va mieux dans le meilleur des mondes.

Alors, rassurons-nous, fumons, buvons, économisons, roulons dans nos belles voitures, nous pouvons vivre, être hospitalisés, mourrons en paix. Emmanuel Macron et ses députés sont en marche pour que nous vivions heureux. Et si ça ne va pas mieux, gardons le moral. Notre gourou veille sur nous ! Gourou ou marabout comme le désigne Jacques Myard ? Jusqu’à présent, son service de communication a réussi à nous envoûter copieusement. Enfin quand je dis « nous », je pense à eux ces millions de gogos qui ont voter pour lui. Et puisqu’il y a là un envoûtement certain, une prodigieuse manipulation des esprits appuyé par tout un cercle puissant de financiers et de médias-aux-ordres, il est d’une ultime urgence de se désenvoûter ! Quel sera l’homme ou la femme capable d’un tel prodige ?

Mais voilà, comme l’a écrit Michel Tournier dans Le Paradis :

« A l’envoûtement de l’écriture succède un désenvoûtement, le vide. »

Remplacez l’écriture par Emmanuel Macron, et vous saurez ce qui nous attend si les Français ne sont pas aidés par la Providence pour combler ce vide… car, vous l’avez compris, la France ne va pas du tout mieux depuis huit mois comme « on » nous le martèle à longueur d’antennes…

Floris de Bonneville