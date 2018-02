Laurent Jacobelli (FN) veut expulser les 15 000 prisonniers étrangers que compte notre pays

« 15 000 sur 69 000, c’est un chiffre colossal, mais c’est pas une surprise parce que c’est le résultat logique du laxisme, du laisser-faire des différents gouvernements depuis au moins 2 décennies, une véritable importation en France de la violence à travers l’immigration (…) Il faut avoir une politique ferme de renvoi de tous les étrangers qui ont commis des crimes et délits en France (…) Seuls 4% des déboutés du droit d’asile rentrent chez eux, il n’y a quasiment aucun expulsé de droit commun. La CEDH ne nous permet pas d’expulser donc il faut de la volonté. (…) 15 000 ressortissants étrangers en prison, c’est 15 000 places qui pourraient être facilement libérées si on les renvoyait chez eux, c’est un demi-milliard par an de coût pour le citoyen français, et si on y ajoute le coût de l’Aide Médicale d’Etat (AME) qui sont des soins gratuits pour les migrants, au coût des mineurs isolés (2Mds/an), ce sont pratiquement 4,5Mds/an qui sont financés par les citoyens français pour entretenir des gens qui sont illégalement en France ou qui sont en France pour commettre des délits. »

Source : RT France, lundi 19 février 2018, 11h19