La dette du RN proche des 25 millions d’euros

Selon les chiffres de la Commission nationale des comptes de campagne rendus publics mardi, la dette du parti s’établissait fin 2018 à plus de 24,4 millions d’euros.

Le Parisien cite quelques permanents et élus :

« Il n’y a pas de quoi payer les créanciers. Nous sommes dans un état virtuel de cessation de paiements. Je ne vois pas comment on peut ne pas déposer le bilan d’ici à avril… », s’inquiète un cadre sous couvert d’anonymat. Une analyse que corrobore une note confidentielle réalisée en novembre par un ancien dirigeant à la demande de Jean-Marie Le Pen et que nous nous sommes procurée. « Faute de […] plan de redressement financier effectif et en temps utiles (dès 2018), le RN est devenu un parti zombie. […] Nous estimons que le premier semestre 2020, au plus tard, sera critique pour la trésorerie du parti », y est-il écrit.

La situation semble alarmante mais, en interne, le sujet est tabou. « Quand je pose la question, on me dit on gère », confie un parlementaire, pas vraiment rassuré. « Les gens n’osent pas demander les livres de comptes, je me tiens éloigné de tout ça », abonde un autre qui poursuit, ironique : « La situation est compliquée parce que les banques et les Russes sont des méchants ! »