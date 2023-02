En Nouvelle-Zélande, les “vaccinés” trois fois contre le Covid meurent beaucoup plus que les non-“vaccinés”

💣 EXPLOSIF !!! En France, nous n'avons pas les données sur le statut vaccinal des personnes décédées. Mais en Nouvelle Zélande, une loi permet aux citoyens d'en faire la demande et que celle-ci soit honorée… Et donc… voici les chiffres !!! ⤵️ pic.twitter.com/97byixLzMg

Tout d'abord, regardons la mortalité toutes causes en Nouvelle-Zélande de 2012 à 2022. Fait très intéressant : 2020 et 2021 sont des années tout à fait "normales" concernant les décès malgré le Covid. Mais en 2022 : grosse surmortalité ! +12,84% par rapport à 2021 ⤵️ pic.twitter.com/5F8XIpBuua

Le tableau révélé plus haut permet d'éditer un premier graphique de mortalité toutes causes : on voit clairement que les injectés meurent en nombre par rapport aux non injectés.

C'est tout à fait normal puisqu'en Nouvelle-Zélande le taux de vax est de 80,8% ⤵️ pic.twitter.com/hcowhbeDzx

