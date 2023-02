La médecine générale est en grand danger ! Une transformation profonde de la profession est en cours. On s’oriente de plus en plus vers une médecine à deux vitesses : une pour les pauvres, saturée et expéditive, et une pour les riches, qui prend le temps d’écouter et de soigner. Vincent Lapierre est allé à la rencontre des médecins généralistes qui se sont réunis le lundi 13 février 2023 à Paris, pour manifester leur opposition aux réformes voulues par Macron :

Source : Le Média pour Tous