Marion Maréchal : “Il faut cesser les discours de banalisation de la drogue et de son trafic” (VIDÉO)

Extraits :

« Parmi les deux passagers, un a été condamné à 1 an de prison 8 jours avant l’accident pour trafic de stupéfiants et l’autre est un clandestin marocain. Notre appareil judiciaire est défaillant, laxiste et il y a un sentiment de totale impunité. »

« Il faut cesser les discours de banalisation de la drogue et du trafic.

Quand un député NUPES, Louis Boyard, explique fièrement qu’il a dealé de la drogue, ce n’est pas acceptable. Il faut appliquer davantage les sanctions contre l’incitation à la consommation. »

« La NUPES confond le Parlement avec l’amphi de la fac de Nanterre. C’est consternant car sur la question de la réforme des retraites, nous attendions beaucoup du débat parlementaire ! »

« Macron manque de vision. Il a contribué à saborder notre filière nucléaire et aujourd’hui il milite pour l’interdiction des véhicules à moteur thermique d’ici 2035. Il va falloir des années pour former la main d’œuvre nécessaire au redressement de la filière nucléaire. Comment vouloir électrifier tout le parc automobile aussi vite dans ces conditions ? »

