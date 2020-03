51% des Français ont confiance à Macron. Vous y croyez?

MACRON A 51% VOUS Y CROYEZ ?

Depuis vendredi soir, les médias relaient avec délectation la remontée invraisemblable dans les sondages du jeune Macron. Selon le baromètres mensuel Harris Epoka pour LCI, 51% des Français

accordent leur confiance au Président, et 48% à son Premier Ministre. En quelques jours, il aurait donc fait un bon de 13 points du jamais vu.

Vous y croyez vous ? Moi pas. Et encore moins quand je lis que 76% de ces mêmes Français ont jugé convaincante la dernière apparition du Président de la République, là où je l’ai trouvé sans aucune empathie, lisant son prompteur comme s’il récitait une leçon mal apprise.

Franchement, après les fracassantes révélations d’Agnès Buzyn, comment ce peuple de Gaulois que Macron a été le premier à critiquer hors frontières, pourrait-il admettre que l’inaction des locataires de l’Élysée et de Matignon au cours des premières semaines de l’apparition de ce mortel virus n’est pas condamnable ?

Sur toutes les chaînes d’info et de radio, les médecins les plus éminents comme la plus humble des infirmières se plaignent de la mauvaise gestion de ce drame pourtant attendu. Je ne vais pas reparler du manque de masques dont 1 milliard et 700 millions ont disparu sous la gouvernance de Hollande. Mais enfin ces masques dont le gouvernement nous rabâche que leur port n’est pas seulement inutile mais dangereux, on aurait bien aimé les acheter, comme un premier moyen de protection contre les projections de ces particules virales.

Alors, je ne veux pas croire, je n’ose pas croire que l’inaction passée du Président soit passée inaperçue des Français. Loin de moi de l’accuser d’être responsable de la situation sanitaire de la France. Encore que, rappelez-vous le « je suis le seul responsable qu’ils viennent me chercher ».

Lorsqu’il se moque de nous les commentateurs et de son ancienne ministre de la Santé, ne se moque-t-il pas de tous les Français ? « Je félicite toutes celles et ceux qui avaient prévu tous les éléments de la crise, une fois qu’elle a eu lieu. Les commentateurs en sont pleins».

Décidément Emmanuel Macron n’est toujours pas redescendu de son trône Jupitérien.

En attendant, prenons notre mal en patience. L’heure n’est peut-être pas à la critique, mais on peut encore émettre quelques doutes, non ?

Floris de Bonneville