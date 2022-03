McDonald's a fermé 847 restaurants en Russie et est parti.

Les Russes ont tourné le logo à 90 degrés.

Bienvenue à "Oncle Vanya".

Hamburgers similaires, frites, etc.

Et des prix beaucoup plus bas.

Uniquement des ingrédients russes. pic.twitter.com/fOsuD6slOe

