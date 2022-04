Débat du second tour : On a encore touché les limites de Marine Le Pen…

On a voulu y croire. Erreur. On touche les limites de la stratégie de la mère de famille. Note Marine Le Pen : 7 sur 20. 2017 : victoire par KO. 2022 : battue aux points. À quand la retraite politique ? Et qui pour prendre la suite ? RDV en 2027, les gars !

— François Bousquet (@Bousquet_FR) April 20, 2022