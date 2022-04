Réflexions sur la voiture électrique

– Elle coûte extrêmement cher, et va coûter de plus en plus cher.

Conclusion logique : au lieu d'abandonner cette folie, son achat va être subventionné comme jamais grâce à de l'argent public, argent qui ne sera donc pas disponible pour les projets écologiques. 2/4

— Gilles Raveaud (@RaveaudGilles) April 19, 2022